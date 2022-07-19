Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversiteler Altındağlı gençlerin ayağına geldi. Bu yıl YKS sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için "Üniversite Tanıtım Günleri" organize edildi. 22-24 Temmuz tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Üniversite Tanıtım Günleri"nde, 80'den fazla üniversite bir araya gelecek. Söyleşilerin, tercih rehberlerinin ve birbirinden eğlenceli pek çok aktivitenin yer alacağı etkinlik, gençleri eğlendirmekle kalmayıp, tercih sürecinde yollarını aydınlatacak. 3 gün sürecek etkinlikte, gençleri bir de sürpriz bekliyor. Sevilen müzik grubu Gripin, 23 Temmuz akşamı saat 21:00'de Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

"HAYIRLISI NE İSE, O OLSUN..."

Altındağlı gençlerin karar sürecine destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Gençlerimizin yıl boyunca nasıl çalıştıklarını, ne denli emek verdiklerini yakından gördüm. Kütüphanelerde ter döktüler, çalıştılar, başardılar. Şimdi karar zamanı... 80'den fazla üniversiteyi ayaklarına kadar getirdik. 3 gün boyunca detaylıca inceleyip karar verebilirler inşallah... Tüm gençlerimiz için hayırlı olan ne ise, onun gerçekleşmesini temenni ediyorum. Verecekleri karar, en doğru tercihleri olsun inşallah..." dedi. Başkan Balcı, tüm gençleri, 22-24 Temmuz tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde buluşmaya davet etti.

5 ÖĞRENCİYE BURS DESTEĞİ

Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında ayrıca, Altındağ Belediyesi standını ziyaret ederek form dolduran 5 öğrenciye ise 1 yıl boyunca aylık 500 TL burs imkanı verilecek. Burs kazanan öğrenciler çekilecek kura ile belli olacak.