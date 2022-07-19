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İnternet alışverişinde 'stokta yok' oyununu mahkeme bozdu

İstanbul'da bir satıcı, internetten alınan teknolojik ürünü, fiyatı artınca 'stokta yok' bahanesiyle iptal etti. Aynı ürünü 2 gün sonra fiyat farkıyla satışa koydu. Bu oyunu tüketici mahkemesi bozdu. 'Malın stokta bulunmaması iptal için geçerli değildir' diyerek vatandaş lehine emsal bir karara imza attı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Temmuz 2022 15:00
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İnternet alışverişinde 'stokta yok' oyununu mahkeme bozdu

Özellikle internet alışverişlerinde "stokta kalmadı" gerekçesiyle yapılan satış iptalleri arttı.

Ancak, tüketiciyi bilinçlendiren bir adım atıldı. Buna göre, internet alışverişlerinde 'stokta kalmadı' denilerek ürün siparişi iptal edilemeyecek.

İstanbul'da bir satıcı, internetten alınan teknolojik ürünü, fiyatı artınca 'stokta yok' bahanesiyle iptal etti. Aynı ürünü 2 gün sonra fiyat farkıyla satışa koydu. Bu oyunu tüketici mahkemesi bozdu.

İki gün sonra aynı ürünü tekrar sipariş etti

Yasin Demirtaş, "Ocak ayında ben bluetooth kulaklık sipariş verdim. Ürün stokta kalmadı diyerek siparişim iptal edildi. Ben de iki gün farkla aynı mobil uygulamanın aynı satıcısından 116 TL farkla tekrar sipariş ettim ürünü. Ürün elime ulaştı. e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurarak 116 TL fiyat farkını tarafıma iade edilmesini talep ettim" dedi.

Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı olumsuzdu.

Demirtaş, "15 gün zarfında tüketici mahkemesi nezdinde karara itiraz davası açtım. Tüketici mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırarak ödemiş olduğum fiyat farkını tarafıma iadesine kesin olarak hükmetti" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, Yasin Demirtaş'ın lehine karar verdi.

"Malın stokta bulunmaması durumu geçerli mazeret değildir"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yönetmelikte açık hüküm var. O yönetmeliğin 16. Maddesi 4. Fıkrası diyor ki malın stokta bulunmaması durumu geçerli mazeret değildir. O tüketici aynı siteden ya da başka siteden o ürünü farklı fiyattan satın almışsa ödediği fiyat farkının iadesini isteyebilir."

"Stokta yok" denilerek yapılan satış iptalleri genellikle elektronik ürünlerde oluyor. Satıcılar sadece olağanüstü durumlarda bir ürünü teslim edemeyeceğini belirtebiliyor. Peki o durumlar neler?"

"Olağanüstü durumlarda satıcının iptal hakkı vardır"

Ağaoğlu, "Olağanüstü durum olur. Deprem olur, sel olur, allah korusun. Depoda yangın çıkar. Bu tür durumlarda ancak satıcının iptal hakkı vardır. Böyle bir durumu da 3 gün içinde tüketiciye bildirip onun parasını da azami 14 gün içinde iadesi gereklidir" diye konuştu.

KAPAT [X]

Uzmanlar, tüketicileri haklarını aramaları konusunda uyarıyor:

"Ellerinde belgeleri varsa aradaki farkın iadesi için 10 yıl boyunca tüketici hakem heyetlerine 15 bin 430 liraya kadar olan çekişmeleri için ücretsiz başvurabilirler."

Başvurular internet üzerinden de yapılabiliyor.

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