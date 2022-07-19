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İngiltere'de rekor sıcaklık: Termometreler 40.2 dereceyi gösterdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle rekor sıcaklık kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Temmuz 2022 15:36
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İngiltere'de rekor sıcaklık: Termometreler 40.2 dereceyi gösterdi

İngiltere, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle tarihin en sıcak gününü yaşıyor. Başkent Londra'da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık kayıtlara geçti. Bugün rekor sıcaklıklar ilk kez öğlen saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Charlwood bölgesinde 39.1 dereceyle kaydedilmişti. İngiltere'nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların yerel saatle 16.00 itibarıyla 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu, ülkenin orta, kuzey ve güneydoğu bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı uyarı yayınladı. Ülkede sıcaklıklar sonucu raylarda yaşanacak sorunlar nedeniyle tren seferleri azaltılmış, Londra'nın kuzeyindeki Luton Havalimanı'nda pistteki sorunlar nedeniyle uçuşlar iptal edilmişti.

Yetkililerin uyarlarına rağmen dışarı çıkan İngilizler kendi yöntemleriyle serinlemeye çalıştı. Londra'da yaşayanlar Trafalgar Meydanı'nda bulunan süs havuzlarına girerek serinledi.

Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, dün sıcak hava nedeniyle 6 bin 600 çağrı yapıldığı belirtildi. İngiltere'de sıcaklık rekoru en son 2019 yılında Cambridge'de 38.7 derece ile kayıtlara geçmişti.

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