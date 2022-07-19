Sağlık Bakanlığı'ndan Öğrenci Affı Hakkında Duyuru

Duyuruya göre; her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitimöğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler, İlgili Geçici 35. Madde kapsamında Bakanlığımız tarafından alınacak Göre Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık öğrenci af başvuruları için başvuruda bulunmak isteyen adayların 07 Kasım 2022 tarihine kadar Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR

1. Adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen, APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

2. Başvuru ve evrak teslimi için son tarih 07 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 18:00'dır. Adayların evraklarını, belirtilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

3. Sorularınız için; 0(312) 585 17 08-10-11-12-31-32 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Aftan Yararlanma Başvuru Formu)

2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin Sureti (Fotokopi)

3. Adli Sicil Kaydı

4. Askerlik Durum Belgesi

5. Kimlik Fotokopisi

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