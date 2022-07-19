OSB'den 17 firma 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında yer aldı

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"nın sonuçlarını değerlendirdi.

Sözdinler, Çerkezköy OSB'den 17 firmanın da listede yer aldığını belirterek, sıralamaya giren firmaları tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Çerkezköy OSB'nin Türkiye ekonomisine katkı verdiğini belirten Sözdinler, "Firmaların devler ligindeki yerini gösteren bu veriler, pandemiye ve ekonomik çalkantılara rağmen sanayi çarklarının döndürdüğünü gösteriyor. Üretim, istihdam ve ihracat üssü organize sanayi bölgemizde yapılan her bir kalem üretim, Türkiye ekonomisini ayakta tutup büyümesini sağlıyor." dedi.

Eyüp Sözdinler, piyasaya umut veren yeni bir ekonomik programın uygulamaya sokulmasının gerekli olduğu görüşünü paylaştı.