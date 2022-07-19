Bakan Yanık, Muradova ile görüştü

Çalışma ziyaretleri kapsamında Bakü'ye gelen Yanık, programının ilk gününde, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile ikili görüşme yaptı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye toplumlarının birbiri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın "Ümummilli lideri" Haydar Aliyev'in kabri ile Şehitler Mezarlığı ve Türk Şehitliği Anıtı'na ziyarette bulunduklarını anımsatan Yanık, Kafkas İslam Ordusu'nun şehitleri arasında Bilecik, Balıkesir ve Bartın gibi çeşitli yerlerden askerlerin olduğunu hatırlattı.

Yanık, "Bizim Çanakkale şehitliğini ziyaret ettiğimizde Bakü'den, Nahçıvan'dan, Karabağ'dan isimler görürsünüz. Dolayısıyla bizim tarihten bu yana devam eden ve hiç kopmayan derin, sarsılmaz bağlarımız var. Biz o bağları, şehitlerimizin topraklarımızda bıraktığı kanla oluşturmuş durumdayız." diye konuştu.

- "Azerbaycan ve Türkiye, kader ortaklığı da yürütüyor"

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki sosyal, ekonomik, ticari bağlardan önce bunları kuvvetlendiren tarihsel bir bağ olduğunun altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla biz bugün de bundan sonra da Türkiye olarak Azerbaycan ile ilişkilerimizi son derece önemsiyoruz. Azerbaycan, bizim için ikinci evimiz değil, diğer evimiz. Bu hissiyatla bu duyguyla bakıyoruz. Hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın kalkınması, uluslararası planda da bölge anlamında da barış ve güvenlik bölgesi tesis etmesi, mazlumların, mağdurların yüzünü çevirdiğinde kendilerini güvende hissedeceği bir yer ve bölge tesis etmesi açısından son derece önemli.

Azerbaycan ve Türkiye, sadece tarihsel, kültürel, milli ve manevi anlamda ortak değil, aynı zamanda bölge ve dünya siyaseti ölçeğinde baktığımızda bir kader ortaklığı da yürütüyor. Bugün Azerbaycan ve Türkiye olarak iş birliğinin ve kader ortaklığının hem ülkelerimiz hem bölgelerimiz ama aynı zamanda da dünyada uluslararası toplum açısından da ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bunu geliştirmek için de uğraşıyoruz."

- "Sıkı iş birliği içerisindeyiz"

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova da konuşmasında, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi'nin öneminden bahsetti.

İşgalden kurtarılan toprakların imar ve ihyasının sürdüğünü anlatan Muradova, bugün Zengilan'da yeninden kurulan Ağalı köyüne ilk göçün başladığını, bazı ailelerin bu sabah eşyalarını araçlara yükleyerek bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları topraklara döndüğünü bildirdi.

Muradova, "Bu, Türk'ü yerinden etmenin, vatanından kovmanın, onun evini yıkarak üzerinde saadet kurmanın mümkün olmadığını gösteriyor. Türk mutlaka bunun yanıtını verecektir. Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak çabaları, Türkiye'nin manevi desteği sayesinde biz bu savaşı kazandık. Zaferlerimiz sürecektir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını belirten Muradova, Türkiye'nin ilgili alanlardaki tecrübelerinden faydalandıklarını kaydetti.