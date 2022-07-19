Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı
Beşiktaş, İstanbulspor'dan 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Temmuz 2022 20:34
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübüne 2 milyon avro+KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız