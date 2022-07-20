KYK'ya tek madde yeter: Gözler Meclis'te

Düzenlemede ödenen taksitlerdeki enflasyon farkının iade edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı günden itibaren geçerli olacağını ve tahsilatın durdurulacağını kaydeden AK Parti kurmayları "Torba kanununa eklenecek bir madde ile düzenleme yapılır. Meclis 1 Ekim'de açıldığı için yapılacak çalışma o zamana kadar hazırlanacak. Ancak bu süreçte Maliye Bakanlığı tahsilatı durdurabilir. Yapılacak çalışma geçmişe yönelik bir düzenleme olmaz, geleceğe yönelik olur. Tahsilat bu şekilde sağlanır" değerlendirmesinde bulundu.

HACİZLER ASKIYA...



AK Parti kurmayları yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılmış tahsilat (Haciz) işlemlerinin askıya alınacağına dikkat çektiler.

Ebru Karatosun