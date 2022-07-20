Borçlunun eşini arayan firmaya 50 bin lira ceza

Şikayet dilekçesine göre borçlu kişinin eşi ve kardeşine şirket tarafından SMS gönderildi. Mesajda, borcun süresinin dolacağı ve ödenmemesi halinde icra işlemlerine başlanacağı bildirildi.

Borçlu da kişisel verilerinin ifşa edildiğini belirterek, şirkete dilekçe yazdı. Kendisine yazılı cevap vermeyen firma, dolaylı yollardan eşini ve kardeşinin numarasını buldu, arayarak durumu sordu.

Bu yaşanılanları inceleyen KVKK, firmaya 50 bin lira idari ceza uyguladı. Ayrıca, borçlu kişinin iletişim bilgilerinin sisteme otomatik olarak kaydedilmesi uygulamasına son verildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ