Borçlunun eşini arayan firmaya 50 bin lira ceza
Bir vatandaşın telekomünikasyon şirketine olan borcu sebebiyle eşi ve kardeşinin alacaklı şirket tarafından aranması, Kişisel Verileri Koruma Kurumunu (KVKK) harekete geçirdi. KVKK, verileri işleyen şirketi affetmedi.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 20 Temmuz 2022 07:25
Şikayet dilekçesine göre borçlu kişinin eşi ve kardeşine şirket tarafından SMS gönderildi. Mesajda, borcun süresinin dolacağı ve ödenmemesi halinde icra işlemlerine başlanacağı bildirildi.
Borçlu da kişisel verilerinin ifşa edildiğini belirterek, şirkete dilekçe yazdı. Kendisine yazılı cevap vermeyen firma, dolaylı yollardan eşini ve kardeşinin numarasını buldu, arayarak durumu sordu.
Bu yaşanılanları inceleyen KVKK, firmaya 50 bin lira idari ceza uyguladı. Ayrıca, borçlu kişinin iletişim bilgilerinin sisteme otomatik olarak kaydedilmesi uygulamasına son verildi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız