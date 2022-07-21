Denizli'de cesetleri bulunan çocukların cenazeleri toprağa verildi

Sulama kanalından çıkarılan çocukların otopsi işlemleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapıldı.

İlk olarak Hakkı Bardan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Çivril'in Kıralan Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenaze, törenle toprağa verildi.

Hayatını kaybeden diğer çocuk Rafet Ergen'in cenazesi de otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, aynı mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenlerine İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ile yakınları katıldı.

Kıralan Mahallesi'nde 18 Temmuz'dan beri haber alınamayan Hakkı Bardan ile Rafet Ergen için aileleri kayıp başvurusunda bulunmuş, çocukları bulmak için arama çalışması başlatılmıştı. Çocukların cesetlerine dün, bölgedeki sulama kanalında ulaşılmıştı.