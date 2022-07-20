Lise mezunu sahte doktor! Tanınmaz hale geldi

Sabah gazetesinin haberine göre Gülseren Ö., yaptığı görüşmeler neticesinde yüzünde bulunan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğunu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini belirtti.

SENTETİK MADDEYLE DOLGU

Gülseren Ö., fiyatta anlaşma sağladıktan sonra dolgu operasyonu için iki farklı klinikte bıçak altına yattı. Kendisine yapılan dolgu operasyonundan sonra evine giden Gülseren Ö.'nün yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi.

Vücudunda yaşadığı değişikliği klinikte bulunan kişilere söyleyen Gülseren Ö., şişliklerin geçici olduğunu cevabını aldı. Gülseren Ö., şişlikler inmeyince hastaneye müracaat ederek tedavi altına alındı. Mağdur kadın burada yüzüne "Beautical5" isimli bir maddenin uygulandığını ve bu maddenin sentetik olduğu bilgisini aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yüzünde bulunan şişler ve morlukları fotoğraflayarak savcılığa başvuran Gülseren Ö., yüzüne dolgu uygulaması yapan Aysel A., özel kliniğin sahibi Melike D. ve bir başka kliniğin sahibi olan Sebiha L. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017'de başlatılan soruşturma tamamlandı. İşlemi gerçekleştiren Aysel A., iki kliniğin yetkilileri Sebiha L. ve Melike D. hakkında iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapisleri istendi. Dolgu işlemi yapan Aysel A., ifadesinde gerçekleştirdiği operasyonları kabul etti. Aysel A.'nın Bulgaristan'da doktor olmadığı ve lise mezunu olduğu ortaya çıktı.