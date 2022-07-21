İkinci atama izinlerinin dağılımı çok gecikti

Hepimizin bildiği gibi, kamu idarelerinin yıl içerisinde açıktan veya naklen atama suretiyle yapacakları yıllık serbest memur sayısı sınırlaması Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenerek tüm idarelere duyurulmaktadır.

Genel uygulama olarak, Şubat ayında kamu idarelerinin acil ihtiyaçlarını karşılaması için tabiri caizse "can suyu" niteliğinde sınırlı sayıda bir atama izni tahsis edilmekte, yılın geneline dair planlama yapılabilecek atama izni sayısı ise uzunca bir süredir Mayıs ayı içerisinde verilmekteydi. Ancak, 2022 yılında bu uygulamada bilinen tersine giderek Temmuz ayının sonlarına doğru gittiğimiz bu günlerde ne yazık ki bir türlü Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulmadı!

24 Mayıs 2022 tarihinde "İkinci Dağılım Yapılmazsa Merkezi Alımda Çok Az Kadro İlan Edilecek" başlıklı yazımızda, KPSS merkezi alıma kadro bildirim tarihinin 27 Mayıs 2022 günü olduğu ve bu tarihe kadar dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok sınırlı sayıda kadro yer alacağı konusunda uyarıda bulunmuştuk.

İkinci dağılımın yapılmaması nedeniyle, 31 Mayıs 2022 tarihli "KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Güncellenmeli" yazımızla konuyu tekrar gündeme getirerek atama izinlerinin dağıtılmasını ve merkezi alıma daha fazla kadro bildirilmesi için KPSS merkezi yerleştirme takviminin güncellenmesini talep etmiştik.



Geldiğimiz noktada; ne atama izinleri dağıtıldı, ne de KPSS takvimi güncellendi.

Hal böyle olunca, geçtiğimiz günlerde tercihleri alınan ve yakın zamanda yerleştirme sonuçları açıklanacak olan 2022 KPSS-1 Merkezi Yerleştirmelerinde toplam 56 idare yalnızca 391 memur kadrosu ilan edebildi!

Diğer taraftan, serbest memur atama izinlerinin dağıtılmaması merkezi memur alımını etkilediği gibi, kurumlar nakil atamalarının gecikmesine, öncelikli ihtiyaçların geç karşılanmasına, sağlık ve aile birliği gibi mazereti olan adayların da naklen alımlarının sekteye uğrama sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Sonuç itibarıyla, her geçen yıl tasarruf tedbirlerinin getirdiği daralmayla sayısı oldukça azalan serbest memur atama izinlerinin yıl içerisinde belirli bir takvime uygun şekilde kamuoyuyla ilan edilmesinin hem kamu idareleri hem de nakil bekleyen adaylar için çok daha faydalı olacağı hususunu Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün dikkatlerine sunuyoruz!

