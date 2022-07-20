Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Temmuz 2022 13:09
Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız