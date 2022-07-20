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Ayrıldığı kadının otomobiline yerleştirdiği bomba, misina kopunca patlamadı

Çorum'da dini nikahla yaşayıp, daha sonra ayrıldığı Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Karadağ (45) ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül (46) için 2 ayrı suçtan 23'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliği taşıdığı ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu kaydedildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Temmuz 2022 13:57
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Ayrıldığı kadının otomobiline yerleştirdiği bomba, misina kopunca patlamadı

Olay, 7 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobilinin altına düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.

DÜZENEK FÜNYE İLE PATLATILDI

Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta da hasar oluştu. İncelemede, bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenme için polis merkezine götürüldü. Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşayıp, ayrıldığı Kadir Karadağ ile kendisine yardım eden Şükrü Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

EYLEM TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI

İddianame ile birlikte olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Kapsamlı olay yeri inceleme tutanağı ile kriminal inceleme raporuna göre iddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliği taşıdığı ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu kaydedildi. Boru tipli, basınç ve parça tesirli bomba düzeneğinin aracın hareketine duyarlı tasarlandığı belirtildi. Bomba düzeneğine bağlı misina telinin kopması sonucu ise patlamanın yaşanmadığı bildirildi. İddianamede; düzeneğin aracın şoför mahallinin altına yerleştirildiği, ancak misinanın kopmasıyla pil bloğu ile teması sağlayacak iletkenin harekete geçememesi sonucu eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi.

'BOMBAYI KESİNLİKLE BEN KOYMADIM'

Hakkında ayrıca 'tehdit', 'yaralama', huzur ve sükunu bozma' suçlarından da birçok kaydı bulunan Kadir Karadağ'ın, savcılık savunmasında "Beni Hatun Demir'in oğlu telefonla aradı ve araca bomba konulmuş olduğunu söyledi. Benim bu bombayla herhangi bir şekilde alakam yoktur. Benim bunu temin etmem mümkün değildir. Bombayı kesinlikle ben koymadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

TAKİP CİHAZI SANDI, BOMBA ÇIKTI

Suçlamaları kabul etmeyen Şükrü Gül de "Kesinlikle araca bomba yerleştirmedim, bomba yapmadım, Kadir'e de herhangi bir şekilde yardım etmedim. İnternet üzerinden veya herhangi bir yerden bomba yapımında kullanılabilecek bir malzeme satın almadım" diyerek kendini savundu.

Müşteki sıfatıyla ifade veren Hatun Demir ise "Daha öncelerde de Kadir Karadağ, aracıma takip cihazı taktırdığından şüphelendim. Hemen polisi aradım. Ekipler geldikten sonra cismin, bomba olduğunu öğrendim. Bu cismi aracıma Kadir Karadağ'ın yerleştirdiğini düşünmekteyim. Çünkü şahıs en son yakın zamanda beni arayarak, tehditte bulundu" ifadelerinde kullandı.

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