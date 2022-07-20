Atlet ikizlerin YKS başarısı

ANKARA'da, aynı sınıfta eğitim gören 18 yaşındaki ikizlerden sırıkla atlama sporcusu Deniz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde Türkiye 2'ncisi, 3 adım atlama sporcusu Evren Tunç ise Türkiye 800'üncüsü oldu. Çift yumurta ikizi kardeşler, hedeflerinin tıp okuyarak babaları gibi doktor olup insan hayatına dokunmak olduğunu, aynı zamanda spora da devam etmek istediklerini söyledi. Ankara'da yaşayan atletizm sporcusu çift yumurta ikizleri Deniz Tunç ve Evren Tunç, YKS Alan Yeterlilik Testi'nde dereceye girdi. Türkiye ve Avrupa'da derece sahibi milli tekvandocu Tülin Tunç ile göz doktoru Murat Tunç'un kızları, spordaki serüvenlerini ve üniversite sınavındaki başarılarını anlattı. Sporcu bir aileden geldiklerini ve annelerinin de eski milli tekvandocu olduğunu ifade eden Deniz Tunç, annelerinin kendilerini spora yönlendirdiğini söyledi. Tunç, Kendi yaş kategorimde Türkiye 2'nciliklerim, 3'üncülüklerim oldu. Kulüpler yarışlarında Türkiye 2'ncilikleri oldu. Bölge 1'inciliğim ve Ankara'da derecelerim var. 9, 10, 11'inci sınıfta Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sırıkla atlamacısı olarak haftada 5 gün profesyonel atletizm antrenmanlarıma katılıyordum. Ayrıca, Türkiye şampiyonalarına katılım gösteriyordum. Son senemde özellikle yılbaşında sınav süreci yoğunlaştıkça biraz aksatmak durumunda kaldım ama evde yine bir şekilde devam etmeye çalıştım. Şu an hala devam ediyorum atletizm antrenmanlarıma diye konuştu.

'TIP OKURKEN ATLETİZMLE DE UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Hedefinin tıp fakültesinde okumak ve insanlara yardım etmek olduğunu söyleyen Tunç, İnsanların hayatlarına dokunmak, hayat kurtarmak çok istediğim bir şey. O yüzden tıp okumak istiyorum. Tıp okurken atletizmle de uğraşmaya devam edeceğim. Ben zaten yıllarca bununla uğraştığım için benim için bir yaşam tarzı oldu. Ben her zaman insanların çok yönlü olması gerektiğine inanan biriydim. Sadece doktor olarak değil, sadece sporcu olarak değil, ikisini aynı anda yapmayı planlıyorum. Hem iyi bir doktor hem de başarılı bir sporcu olmak istiyorum ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN HAYATINA DOKUNMAK HAYALİM'

Deniz'in ikiz kardeşi Evren Tunç ise spora artistik jimnastikte başlayıp ardından ritmik jimnastik yapmaya başladığını aktararak, Önce Bolu'da sonra ODTÜ Spor Kulübü'nde ritmik jimnastik yapıp yarışmalara katıldım. Ardından üç adım ve uzun atlayarak kariyerime atletizmde devam etmeye karar verdim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yarıştım. İl birinciliklerim oldu, bölge birinciliklerim oldu. Türkiye derecelerim oldu. Tıp fakültesinde okumak istiyorum çünkü, insanların hayatlarına dokunmak, onlara yardım etmek benim hedefim, hayalim. Çok eskiden beri hep bunun hayalini kurdum ve kendimi sadece burada görebiliyorum. Hem iyi bir doktor olarak hem de sporcu olarak hayatıma devam etmeyi düşünüyorum diye konuştu.

'MUTLAKA BİR SPORCU KİMLİĞİ OLMALI'

İkizlerin annesi Tülin Tunç, kamuda görev yaparken aynı zamanda milli sporculuk yaşamını sürdürdüğünü belirterek, İstenirse yapılmayacak şeyler değil. Ben hem çok iyi bir doktor olabileceklerine hem de sporcu olabileceklerine inanıyorum. Mutlaka bir sporcu kimliğinin de olması gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

'İKİSİNİ BİRLİKTE YÜRÜTMELERİNİ İSTİYORUM'

Baba Murat Tunç da sporda başarılı olmak için gösterilen disiplinin akademik hayata da yansıtılabildiğini belirterek, şöyle konuştu

Akademik başarıyı, spor hayatında da bilimsel olarak inceleyerek daha doğru spor yapma yönünde kendilerini geliştirebiliyorlar. Bu nedenle ikisinin bir arada olmasının, bir avantaj olduğu görüşündeyim. Hem akademik hem spor hayatının birbirini destekleyici unsur olduğunu düşünüyorum. İkisi bir arada yürütülebilecek durumlar aslında. Özellikle Amerika ve Avrupa'da pek çok doktor veya mühendisin akademik hayatta olduğu gibi spor hayatını da başarıyla sürdürebileceğini görüyoruz. Bizim çocuklarımızın da ellerinden geldiği ölçüde bunu yürütebileceklerini öngörüyorum. Bu nedenle ikisini birlikte yürütmelerini istiyorum. Kendileri de öyle istiyor. Gidebildikleri yere kadar ikisi de devam edecek dedi.