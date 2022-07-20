Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı

Kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtan dolandırıcılık numarasına bir yenisi daha eklendi.

Kahramanmaraş'ın Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki öğretmen Ferda B., telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Ferda B.'yi 7 Temmuz'da telefonla arayan bir kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, yanında da cumhuriyet savcısı olduğunu iddia etti.

Şüpheli,

"Operasyon yapıyoruz, sizin de desteğiniz olacak."

diyerek, mağdur öğretmenden evindeki ziynet eşyalarını vermesini istedi.

700 bin liralık altınları alıp kaçtılar

Dolandırıcılara inanan Ferda B., yapılan yönlendirme ile 700 bin lira değerindeki altınlarını evinin yakınındaki elektrik direğinin kenarına bıraktı.

Daha sonrasında altınları alan 2 kişi, hızlı bir şekilde, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis, dolandırıcıları enseledi

Ferda B., bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin 20 yaşındaki İlhan T. ve 21 yaşındaki Kadir A. olduğunu belirledi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Altınlar bulunamadı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, Ferdi Öğretmen'den alınan altınlar bulunamadı.

DHA'nın haberine göre, şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.