Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden şüpheliye 9 yıl hapis talebi

Ataşehir'de 19 Haziran'da ilaç almak için evden çıkan annesine eczanenin konumunun yanlış tarif edildiğini iddia ederek eczanedeki çalışanları ölümle tehdit eden ve hakaret içeren sözler söyleyen Erdem T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşenur Ö.'nün eczacı olarak görev yaptığı ve işlettiği iş yerine gelen şüpheli Erdem T.'nin kendisine hakaret ettiği, onu tehdit ettiği ve iş yerine zarar verdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay günü şüpheli Erdem T.'nin annesinin ilaç almak için evden çıktığı ancak eczaneyi bulamadığı için ilaçlarını alamayarak eve geri döndüğü, annesinden durumu öğrenen ve eczacının yanlış yönlendirmesi sebebiyle eczaneyi bulamadığını düşünerek sinirlenen şüphelinin kendisinin ilaçları almak için eczaneye gittiği anlatıldı. Şüphelinin müştekiye eczaneyi annesine yanlış tarif ettiğini söyleyerek sözlü olarak tepki gösterdiği, kaba konuşmalarına istinaden müştekinin şüpheliden üslubuna dikkat etmesini istediği belirtildi. Şüphelinin "Ya üslubunuza başlatma" diyerek küfür ettiği, masa üzerinde bulunan plastik cam benzeri yapıya doğru yumruk attığı ve plastik koruyucunun kırıldığı, eczane içinde bulunan diğer şahısların şüpheliyi dışarı çıkarmaya çalıştıkları aktarıldı. Müşteki Ayşenur Ö.'nün polisi arayacağını söylemesi üzerine Erdem T.'nin "Bak döverim demiyorum, öldürürüm seni, şu ilacımı verin çok kötü olacak, sakinleştiremiyorum kendimi. Ulan bilmiyorsanız ne işiniz var burada. Kafanı koparırım senin, bak öyle haberlerde gördüklerine benzemem" diyerek küfür ettiği anlatıldı.

2 hafta sonra tahliye oldu

Şüpheli Erdem T.'nin savunmasında olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu söylediği, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin 2 hafta sonra tahliye edildiği belirtildi. İddianamede şüpheli Erdem T.'nin "tehdit", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 2 yıl 10 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetler Temel Kanunu'nun 12. maddesi gereğince şüpheliye verilecek olan hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.