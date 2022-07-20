Sözleşmeli personele kadro için çalışma grubu oluşturuldu
Kamudaki 565 bin sözleşmeli personel kadro düzenlemesini bekliyor. Çalışmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ayrı bir çalışma grubu oluşturuldu. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi için sendikaların görüşü alınacak. Hedef, düzenlemeyi ekim ayında Meclis'e getirmek.
Sözleşmeli personel, geçici işçiler meselesi konularının çözümü için mesai hızlandı.
Sözleşmeli kamu personeline kadro için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.
Meselenin çözümü için formüller üzerinde çalışmalar başladı.
Düzenlemenin ekim ayında Meclis'te görüşülmesi hedefleniyor
Kamuda 565 bin 35 sözleşmeli personel var. Daimi kadro için alternatifler değerlendiriliyor. Üzerinde uzlaşılan taslak, sendikalarla da değerlendirilecek.
Ardından gözler Meclis'e çevrilecek. Meclis'in 1 Ekim'de mesaiye başlamasıyla birlikte sözleşmeli personele kadro konusunun da gündeme getirilmesi bekleniyor.
Geçici işçilerin çalışma sürelerinin 10 aydan 12 aya çıkarılması, 70 bin taşeron çalışanın kadroya alınıp tayin hakkı verilmesi de ele alınan konular arasında.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız