Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü
Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu vefat etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Temmuz 2022 16:25
Alzheimer tedavisi gören baba Beşikçioğlu'nun çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bahattin Beşikçioğlu yarın öğlen İzmir Urla Çarşı Hoca Ali Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Urla'da aile kabristanlığına defnedilecek.
İki çocuk babası Bahattin Beşikçioğlu bir kamu bankasının Ege Bölge Müdürlüğünden emekli olmuştu.
Mansur Yavaş'tan Beşikçioğluna başsağlığı mesajı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş twitter hesabından; 'Usta sanatçımız Erdal Beşikçioğlu'nun kıymetli babası Bahattin Beşikçioğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum' mesajını paylaştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız