İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Giresun'da esnafı ziyaret etti

Programları kapsamında kente gelen Akşener, Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra kent merkezine gelen Akşener, Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, fındığı konuşmak için Giresun'u ve ilçelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Fındığın Giresun ve diğer Karadeniz şehirlerindeki milyonlarca insanın karnını doyuran bir ürün olduğunu ifade eden Akşener, bölgedeki insanların fındıktan elde ettiği gelirle çocuğunu evlendirdiği, hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Akşener, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Karadeniz'deki İYİ Parti il başkanları ile fındık konusunda toplantı gerçekleştirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sizlerle konuşuldu, üreticilerimizle konuşuldu ve bir fiyat ortaya çıktı. Bu fiyat 3,5 ile 4 dolar arasında asgari bir fiyat. Bizim Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız da oturdu bu bilginin ışığında, bu sizden gelen bilgi. Yani bu açıklanan para sizin talebiniz, onu duyurduk. Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız çalıştı, onların dediği de şu; 74 lira olmak zorundadır. Bunu biz nasıl hesapladık, Türk lirası olarak nasıl hesapladık? Son 5 yılın girdi maliyetlerine baktık, son 5 yılın üretim maliyetlerine baktık, yapılanlara baktık, edilenlere baktık, sonuç olarak Türkiye'nin geldiği ekonomik noktaya baktık ve sonuçta 74 lirayla ancak bu işin götürülebileceğini hesapladık. Bunu ilan ediyorum ve bunun peşinde olacağız."

Doğru tedbirler alınması halinde fındıktan 5 milyar dolar kazanılabileceğini ifade eden Akşener, "Bunun yolu fındık üreticisiyle devletin el ele verip bir kere FİSKOBİRLİK'i öne çıkarmamız lazım. İkincisi fiyatları çok önceden ilan etmemiz lazım. Üçüncüsü dolar artıyorsa güncellememiz lazım ve eskiyen, yaşlanan bahçelerin gençleştirilmesi, yenilenmesi için de gereken düşük maliyetli, devlet eliyle kredilerin verilmesi lazım. Aynı zamanda bilimsel destek, tarım desteği yapılması lazım." dedi.

Konuşmanın ardından Bulancak ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla görüştü.