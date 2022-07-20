Başkentteki Suruç anmasında 45 kişi gözaltına alındı
Başkentte, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenleri anmak isteyen gruptan 45 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Temmuz 2022 20:25
Saldırıda ölenleri anmak isteyen gruptan bazı kişiler, Kızılay'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na çıkarak yolu trafiğe kapattı.
15 Temmuz Kızılay Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'na yürüyen kişileri durduran polis, gruba eylemi sonlandırarak dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Gruba biber gazıyla müdahale eden polis 45 eylemciyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız