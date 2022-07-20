Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesi'ndeki bir çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin samanlara sıçramasıyla kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile NAK Arama Kurtarma personeli müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu.

Ekiplerin çiftlikteki soğutma çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.