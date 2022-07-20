Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Temmuz 2022 21:00
Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesi'ndeki bir çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin samanlara sıçramasıyla kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile NAK Arama Kurtarma personeli müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu.
Ekiplerin çiftlikteki soğutma çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız