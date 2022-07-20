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Antalya'da tedavisi tamamlanan caretta caretta uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 1,5 yıl önce kıyıda bulunan caretta caretta, Muğla'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılarak denize salıverildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Temmuz 2022 21:36
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Antalya'da tedavisi tamamlanan caretta caretta uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı

DEKAMER'de görevli veterinerler tarafından Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Barut Collection Oteli'nin sahiline getirilen "Lara" isimli caretta caretta, kıyıya 5 metre uzaklığa bırakıldı.

Uydu takip cihazı takılı caretta caretta, denize ulaştı. Sahilde bulunan turistler, caretta carettanın denizle buluştuğu anda DEKAMER görevlilerini alkışladı.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta carettanın 1,5 yıl önce kıyıda halsiz bir şekilde bulunduğunu söyledi.

İncelemeler sonucunda kaplumbağanın bağırsaklarında bol miktarda plastik olduğunu tespit ettiklerini belirten Kaska, caretta carettanın boyun bölgesinde de yaraların bulunduğunu ifade etti.

Önce plastiğin vücuttan atılması için ilaç tedavisi yapıldığını aktaran Kaska, "Caretta caretta, tedavinin yanı sıra düzenli beslenme ile dalmaya başladı. Ardından takip için Lara Barut Collection otelin sponsorluğunda uydu cihazı taktık. Rehabilitasyonu tamamlanan Lara'nın 1 yıl süreyle doğal ortama ne kadar uyum sağladığını, kışın nerelere göç ettiği gibi bilgilerini elde edeceğiz." dedi.

Kaska, 30 yaşındaki bir deniz kaplumbağasının tedavi edilerek kurtarılmasının popülasyonları açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bin yavrunun 1 tanesi 30 yaşına erişebiliyor. Yani bu kaplumbağayı kurtarmakla adeta bin yavruyu 30 yıl bakmakla eş değer bir popülasyona katkı sağlamış oluyoruz. Kaplumbağanın tedavisi tamamlanarak doğal ortama gönderilmesinde emeği olan kurumlara teşekkür ediyorum. Plastikler, poşetler denize atılıyor. Deniz kaplumbağaları da onları deniz anası sanarak yiyor. Bu durum da onlarda ölümcül sonuçlara yol açıyor. Lara buraya getirilmemiş olsaydı bağırsaklarındaki plastik kurşun görevi görüp onun ölümüne neden olacaktı."

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da Lara'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde denize bırakıldığını hatırlatarak, "İsmini Lara koymuşlar. Ben de soy ismini 'Barış' olarak koyuyorum. Buradan hangi ülkelerin sahillerine gideceğini bilmiyoruz. Gittiği her yere barış götürsün ve inşallah dünyada barış artsın." ifadelerini kullandı.

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