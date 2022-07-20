Muğla'da belediyeye ait halk plajına mavi bayrak verildi

Sarıgerme Günübirlik Tesisleri ve Halk Plajı'nda düzenlenen törende konuşan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, plajın mavi bayrak alması dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Mavi bayrağın yıllık verildiğini hatırlatan Uzundemir, "Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Halkımızın da plajı temiz tutması bu anlamda çok önemli." dedi.

Uzundemir, plajın restoranı, su parkı ve çocuk parkı ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattığını kaydetti.

TÜRÇEV Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye Bölgesi Temsilcisi Cengiz İlhan da belediyeye ait plajın 33 kriteri yerine getirerek mavi bayrak almaya hak kazandığını kaydetti.

İlhan, Muğla'da mavi bayrak sahibi plaj sayısının 112'ye yükseldiği bilgisini verdi.

Törenin sonunda mavi bayrak, plajdaki direğe çekildi.

Törene ayrıca Ula Belediye Başkanı Özay Türkler de katıldı.