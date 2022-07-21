Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına ilişkin Esasların ek 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çahştınlanlar" ibaresi "kapsamında; eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştınlanlar ile ücreti saat karşılığı belirlenmiş olanlar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esaslann eki 5 SAYILI CETVEL (BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL)'in 4 üncü satınnm;

a) "HİZMET" sütunu "Sanatsal faaliyetler kapsamında temsil başı, eser başı ve yürütülecek diğer sanatsal çalışmalar ile figüranlık çalışmaları" şeklinde değiştirilmiştir.

b) "ADET" sütununun "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için" kısmına "Figüran 3.360 adam/ay" satırından önce gelmek üzere "-65 yaş üstü sanatçı (yılda 30 kişiyi geçmemek üzere)," satın eklenmiştir.

c) "TAVAN ÜCRET" sütununun sonuna "*65 yaş üstü sanatçı için saat ücreti: 295 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar" satın eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Esaslan Cumhurbaşkanı yürütür.