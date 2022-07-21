Hem ticaret hem de araç satışı patladı

Türkiye son 20 yılda üretim, yatırım ve istihdamda da adeta çağ atladı. 2002 yılında 35 milyar dolar ihracat yapan ülkemiz, 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatını 213 milyar dolara yükseltti. 2002 yılında sadece 192 OSB olan Türkiye'de, şu anda OSB bulunmayan şehir kalmadı. 2003-2021 yılları arasında 140 OSB daha kuruldu. Toplam sayı 332'ye yükseltildi. Ticaretin en iyi analiz edildiği ticari araç satışları da son 20 yılda ciddi artış kaydetti. Kamyonet satışları 2002 yılında 875 bin adetken bugün 4 milyon 189 bine yükseldi.

TİCARİ ARAÇ SATIŞI ARTTI



Aynı şekilde o dönemde yollarda 567 bin kamyon bulunurken, bugün bu sayı 900 bine dayandı. Motosiklet satışları 1 milyon 180 binden 2 milyon 954 bine çıktı. Yine aynı şekilde otobüs sayısı 2002 yılında 120 bin iken bugün 205 bine yükseldi. Minibüs sayısı 241 binden 489 bine çıktı. Tarım sektörünün gelişimi için belirleyici olan traktör sayısı ise 1 milyon 180 bin adetten, 2 milyon 56 bine ulaştı.

ŞİRKET VE ÇALIŞAN SAYISI KATLANDI



2002 yılında Türkiye çapında faaliyet gösteren şirket sayısı 720 bin iken, bu sayı bugün 2 milyonu geçti. Aynı şekilde çalışan sayısı da o dönemde 12 milyon iken, bugün 30 milyona dayandı. Yine 2002 yılında Türkiye'de ihracat yapan şirket sayısı 29 bin 102 iken, bu sayı 98 bini geçti.

KAAN ZENGİNLİ