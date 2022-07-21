Yap-İşlet-Devret ile devletin kasasından bir kuruş çıkmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine bakanlığının gerçekleştirdiği ve devam etmekte olan projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

183 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK



Bugüne kadar 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların 37,5 milyar doları Yap-İşlet-Devret (YİD) projesi. Şimdi 37,5 milyar dolarlık bir ek kaynağı bütçeye koyduk. 37,5 milyar doları da öz kaynaktan yapmış olmaya kalksaydık, bugün 28 bin 664 kilometre bölünmüş yol uzunluğu var. Bunu yapmasaydık 15 yıl sonra 28 bin 664 kilometrelik bölünmüş yolumuz olacaktı. Yakıt masrafı, zaman masrafı ve kaza maliyetleri ve kaza oranları 10 yıl, 15 yıl ertelenmiş olacaktı.

YAPIMDA DEVLETTEN BİR KURUŞ ÇIKMADI



Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu 6,7 milyar dolar. Malkara-Çanakkale ve Çanakkale Köprüsü 2 milyar 545 milyar avro. Bakın bunların yapımı sırasında devletten bir kuruş çıkmadı. Şu an Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunun yıllık işletme maliyeti 40 milyon dolar. 1.000 tane arkadaşımız çalışıyor, bunun da yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde işletme maliyeti var. Elektrik parası, su parası, bakım maliyetleri, personel gideri, bunların hepsi oradaki işletmeciye ait. Kuzey Marmara Otoyolu, 8 milyar dolarlık bir proje, devletten 1 kuruş çıkmadı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2027 yılında işletmecinin süresi biterek buradan çıktığında tamamen devletin. Bugün 2 milyar 545 milyon avro Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti. Siz bunu bugün ihale etseydiniz bu 3 milyar avrodan aşağıya çıkmazdı.

HER FİRMA TEKLİF VEREBİLİYOR



Bu projeleri yapacak kabiliyette olan bütün firmalar girerek rahatça teklif veriyor, yarışma oluyor. Mesela Çanakkale Köprüsü'nde, 17 firmanın hazırladığı 4 ayrı teklif yarıştı. Kamu açısından en uygun olan teklif seçildi. Avrasya Tüneli ilk açıldığında 10-15 bin araç geçiyordu, şu anda 60 bine yaklaştı. Önümüzdeki yıl 60 bin araç geçecek. İlk yıllarda Osmangazi Köprüsü'nden 10-15 bin araç geçiyordu. Şimdi 80 bin küsurlarda rekor kırıldı. YİD'le yapılan yatırımı devlet bütçesinden yapsaydık, Tokat Havalimanı'nı, Rize-Artvin Havalimanı'nı, Kömürhan Köprüsü'nü yapamayacaktık. Çünkü bütün bütçeyi oraya ayırmamız gerekecekti.

ANKARA'DA METRO 2023'TE BİTECEK



Ankara'mızda devam eden metro hattımız var, onu da inşallah 2023 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Biz 103 kilometre İstanbul'da yaparken, toplamda 185 kilometre Türkiye genelindeki büyük şehrimizde yapılmakta olan metro hatlarımızda hummalı bir çalışma var. Hepsi takvimine göre ilerliyor.

KANAL İSTANBUL,OLMAZSA OLMAZLARIMIZDAN BİRİ



"Kanal İstanbul olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi" diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: Önce ulaşım yollarını yapıyoruz ve ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. Şu an kara yolu, Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere Köprüsü'ndeki imalatlarımız da sürüyor. Orası da yaklaşık 45 kilometrelik bir yoldu. Hem Kanal İstanbul'a ait köprülerden bir tanesini imal ediyoruz, bir taraftan da Mahmutbey'deki otoyol gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak buraya alternatif bir yol olarak 45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule yolunu yapıyoruz. Demir yolunun da Kanal İstanbul'a uygun bir şekilde, Boğaz'ın altından geçecek Halkalı-Ispartakule arasındaki ihalemizi yaptık. Kanal İstanbul aslında bir tarafından başladı. Dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Dediğim gibi ulaşım yollarını yaparak ulaşım ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ana ihaleyi yaparak Kanal İstanbul'u gerçekleştireceğiz. Yapım teknolojileri, yapım metotları üzerinde aslında kesinleştirdiğimiz işler var ama farklı bir gözle de yine bunun araştırması, incelemesi sürüyor. Dünyanın bu işte tecrübeli en büyük altyapıları, deniz yapıları yapmış firmalarla da görüşüyoruz.

DEMİR YOLU YATIRIMI DÖNEMİ



Bakan Adil Karaismailoğlu, 183 milyar dolarlık yatırımın yüzde 65'inin kara yoluna harcandığını belirterek "Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Kara yolundaki yüzde 65'lik yatırım oranımız bugün yüzde 45'lere kadar indi, demir yolundaki yatırımlarımız da yüzde 45'in üzerine çıktı. Şu an işletmekte olduğumuz 13 bin 50 kilometrelik demir yolu ağımız var. Bunun 1.400 kilometresi hızlı tren. Bizim hedefimiz, 2053 yılına geldiğimizde tam 28 bin kilometre demir yolu hattı. Bugün demir yoluyla 19,5 milyon yolcu taşıyoruz, bunu da 270 milyona çıkaracağız 2070'e geldiğimizde. Yine geçen yıl 38 milyon ton yük taşıdık demir yoluyla, onu da 2053'e geldiğimiz 440 milyon tona çıkartacağız bu 28 bin kilometre demir yolu yatırımlarıyla birlikte. Şu an Türkiye genelinde yapımı devam eden tam 4.500 kilometre demir yolu hattımız var" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA '5 FİRMA' CEVABI



5 büyük firma hikayesinin tamamı uydurma. YİD projelerini kastediyorlarsa, burada 30'un üzerinde firma var, hiçbir kısıtlama yok. Çanakkale Köprüsü'ne 17 firma teklif verdi. Yaklaşık 30'un üzerinde firma var, bunların da limitleri yaklaşık birbirine eşittir.

AKİF BÜLBÜL | ANKARA