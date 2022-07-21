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Heyecan olsun diye arama kurtarma ekiplerini 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdılar

Denizli'de yakalanmamak için telefondan sim kartı çıkartarak 'kanyonda mahsur kaldık' yalanıyla asılsız ihbar yapan 2 genç, seferber olan onlarca kişilik ekibi gece karanlığında 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdı. Akıllarınca aldıkları önleme rağmen teknoloji sayesinde yerleri tespit edilen gençler, yalanları inandırıcı olsun diye uğultu yaptıkları boş odada yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 09:52
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Heyecan olsun diye arama kurtarma ekiplerini 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdılar

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Tepki çeken bir sorumsuzluğa imza atan Fatih T. (21), havanın kararmasına yakın arkadaşı D.B. (22) ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız bir ihbar yaptı. Yerleri tespit edilmesin diye cep telefonundan sim kartı sökerek acil çağrı yapan ve yalanları daha inandırıcı olsun diye boş odada uğultu sesi çıkartan gençlerin, "Teleferik bölgesindeki kanyonda mahsur kaldık. 3-4 saattir yolumuzu bulamıyoruz, suyumuz da bitti. Bize acil yardım edin" şeklindeki çağrısı üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sim kart olmadığından iletişim kurulamadı

Heyecan yaşamak için yaptıkları asılsız ihbar öncesi telefondan sim kartı söktükleri için kendileriyle iletişim kurulamayan sözde kayıp gençlerin bulunması için AFAD ve güvenlik güçleri başta olmak üzere TRAC Denizli Şubesi gibi gönüllü kuruluşların da yer aldığı onlarca kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri kanyon bölgesine dağıldı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, konum bilgisi olmadığı için geniş bir alanda dron destekli çalışma başlattı. Dağ taş bütün alanı arayan ekipler, 5 saat boyunca herhangi bir ize rastlayamadı. Bir yandan ormanlık alan ile kanyon didik didik aranırken, diğer taraftan ise AFAD ekipleri kayıp olduklarını iddia eden iki gencin yerini tespit etmek için zamana karşı mücadele verdi. Asılsız ihbarın yapıldığı cep telefonunun IMEI numarasını tespit eden AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, numarayı AFAD Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletti. BTK, teknolojik imkanlar sayesinde IMEI numarası sinyalinden telefonun yerini tespit etti. Telefonun sim kartı sökülmesine rağmen kent merkezindeki bir evde olduğunun tespit edilmesinin ardından gece saat 01.00 sıralarında cumhuriyet savcısının talimatıyla arama çalışmalarına son verildi.

Yalanları çelişkili ifadede ortaya çıktı

Yardım çağrısı karşısında seferber olup 5 saat boyunca boşu boşuna dağ taş dolaşan ekipler çalışmalarını sonlandırıp geri dönerken, AFAD ve güvenlik güçleri sinyalin geldiği adrese yöneldi. Heyecan yaşamak için devletin imkanları ve gönüllü kuruluşları mağdur eden Fatih T. ve D.B., asılsız ihbarı yaptıkları eve gelen ekipleri karşılarında görünce şok yaşadı. Ormanda kaybolduklarını ve sonradan yolu bularak eve geldiklerini iddia eden gençlerin çelişkili ifadeleri sonrası Fatih T., asılsız ihbarı kendi telefonundan yaptığını itiraf etti. İfade işlemleri için karakola götürülen Fatih T., hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

"Asılsız ihbarda bulunmamalarını rica ediyoruz"

Gelen yardım çağrısının ardından gönüllü olarak çalışmalara destek verdiklerini belirten TRAC Denizli Şube Başkanı Yardımcısı Serdar Salih Erdem, "Akşam saatlerinde saat 20.30 sularında AFAD İl Müdürlüğü'nden aldığımız çağrı üzerine teleferik bayrak asılan kanyon yerine 3 araç ve 12 kişilik ekiple intikal ettik. 2 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3-4 saattir susuz kaldığını söylemiş ve telefon bağlantısının kesilmek üzere olduğunu öğrendik. Bunun üzerine ekiple vadinin bulunduğu bölgeyi ablukaya alarak tarama çalışmalarına başladık. Şu anda bu bölgede yaptığımız çalışmalarda herhangi bir insan emaresine rastlayamadık" dedi.

2 gencin ortaya çıkmasının ardından asılsız ihbar konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Erdem, "Vatandaşların bu tarz asılsız ihbarlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Gerçekten de arama kurtarma ekiplerini bu şartlar çok zorluyor, herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

"Sinyallerin evden geldiği tespit edildi"

Aramalar yoğun bir şekilde devam ederken bir anda gelen bilgi üzerine çalışmaların durdurulduğunu kaydeden TRAC Denizli Şube Başkanı Salih Evranoğlu ise, "Denizli AFAD'dan gelen talep doğrultusunda 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi geldi. Arama çalışmaları doğrultusunda kayıp olduğu düşünülen şahısların telefon sinyallerinin evden geldiği tespit edildi. Herhangi kayıp şahıslara yönelik bir ize rastlanılmadığı için çalışmaları sonlandırdık" diye konuştu.

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