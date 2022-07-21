Sürücü indi, hırsız diğer kapıdan bindi
İstanbul Başakşehir'de sürücünün aracından inmesini fırsat bilen hırsız, yolcu kapısından binerek aracı çaldı. Şüpheli araçla birlikte kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 10:16
Güvercintepe Mahallesi'nde bir kişi, saat 18.00 sıralarında aracını park ederek markete gitti.
Sürücünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, diğer kapıdan araca bindi. Aracı çalıştıran şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Peşinden koşsa da araca yetişemeyen sürücü, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ekipler aracın bulunması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız