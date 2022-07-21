Faiz kararı sonrası dolar 17,70 TL sınırında

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 17,68'in üzerinde seyrediyor.

Dolar dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini görmüştü.

Euro/TL ise 18'in hemen üzerinde işlem görüyor.

GÖZLER ŞİMDİ AVRUPA'DA

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Avrupa'da faizin 11 yıl sonra ilk kez artırılması bekleniyor. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.