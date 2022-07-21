İzmir'deki Suruç anmasında olay çıktı: 4 polis yaralı

2015 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının 7'inci yılı nedeniyle İzmir'de bir anma programı düzenlendi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yapan grup, daha sonra izinsiz olarak yürüyüş yapmak istedi. Polisin izinleri olmadığı için yürüyüş yapamayacaklarını söylediği kalabalık bir anda polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Grup içerisinde bulunan bazı kişiler, ellerindeki bayrak ve flamalarla polise vurmaya başladı. Ekipler kendilerine saldıran gruba biber gazı ile müdahale ederken, yaşanan arbede kameralara yansıdı.

4 polis yaralandı, 29 gösterici gözaltına alındı

Yaşanan arbedede 4 polis çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polislerden 3'ü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kafasına darbe alan ve burnu kırılan bir polisin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası toplam 29 gösterici gözaltına alınırken, gözaltına alınanların tamamının emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildiği öğrenildi.