Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) geçişlerinde ödeme yapmadan geçişler için verilen 15 günlük süre sınırında değişiklik yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar ile karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden kaçak geçiş yapılırsa, 15 gün içinde ödeme yapıldığında para cezası uygulanmıyordu. 15 gün sonunda ise geçiş ücretinin dört katı idari para cezası uygulanıyordu.

İLK 15 GÜN CEZA YOK

Yeni düzenlemede 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda sadece geçiş ücretinin alınması uygulaması devam edecek.

30 GÜN EK SÜRE

Ancak 15 günlük sürenin geçilmesi durumunda 45 güne kadar yapılacak ödemelerde geçiş ücretinin iki katı tahsil edilecek.

45 GÜN SONRA ÖDENİRSE 4 KAT CEZA

45 günlük sürenin ardından ödenmesi gereken para cezası yine 4 katı olacak.

Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.

İŞTE CEZA ÖRNEĞİ

Örneğin, Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan otoyoldan 5/7/2022 tarihinde ödemesiz geçiş yapıldı.

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde (son gün 20/7/2022) yapılacak ödemelerde sadece geçiş ücreti ödenecek.

15 günlük süre içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde ise araç sahibine Genel Müdürlük tarafından geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası verilecek.

Ancak, 15 günlük süreyi izleyen 30 günlük süre içinde (21/7/2022-19/8/2022) ödeme yapılması halinde, geçiş ücreti ile geçiş ücretinin bir katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.