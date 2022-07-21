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10 günlük tatilde 6,7 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilen 10 günlük tatil süresince 6 milyon 678 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini belirterek, "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 12:24
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10 günlük tatilde 6,7 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamada, 8-17 Temmuz'da Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğuna dikkati çekerek, toplam iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olarak tespit edildiğini bildirdi.

Bayram tatilini de kapsayan 10 günlük tatil süresince havalimanlarında yolcu yoğunluk yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, "İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat etti." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan, aldığı ödüllerle dikkati çeken İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 3 bin 617, dış hatlarda 9 bin 764 olmak üzere toplam 13 bin 381 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kimse oradan uçmaz denilen İstanbul Havalimanı'nda yolcu trafiği, iç hatlarda 562 bin 435, dış hatlarda 1 milyon 597 bin oldu. Toplamda ise 2 milyon 159 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 2 bin 817, dış hatlarda 3 bin 5, toplamda ise 5 bin 822 oldu. Yolcu trafiği, iç hatlarda 472 bin 368, dış hatlarda 461 bin 169, toplamda ise 933 bin 537 olarak gerçekleşti."

- "Rize-Artvin Havalimanı'nda 24 bin 364 yolcuya hizmet verildi"

Karaismailoğlu, 1824 uçak trafiğinin gerçekleştiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda toplam 249 bin 324 yolcuya hizmet verildiğine işaret ederek, Trabzon Havalimanı'nı da toplam 141 bin 485 yolcunun kullandığını ifade etti.

Gaziantep Havalimanı'nda 64 bin 389, Kayseri Havalimanı'nda 81 bin 856 kişinin yolculuk yaptığını bildiren Karaismailoğlu, bu yıl hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nda 24 bin 364, Tokat Havalimanı'nda da 3 bin 474 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

10 günlük tatil döneminde rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanı'nda ise iç hat yolcu sayısının 190 bin 789, dış hat yolcu sayısının 1 milyon 477 bin olduğunu belirten Karaismailoğlu, toplamda 1 milyon 668 bin yolcunun seyahat ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 324 bin 700, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 259 bin 296, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 226 bin 355 yolcu trafiği gerçekleştiğini vurguladı.

Yapılan yatırımlarla hava yolunu halkın yolu yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlarımızı sevdiklerine hızlı ve konforlu bir şekilde kavuşturduk. Sadece bu yıl içinde Rize-Artvin Havalimanı ve Yeni Tokat Havalimanı'nı hizmete aldık. 20 yıldır olduğu gibi halkımıza durmaksızın hizmet götürmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız hız kesmeyecek."

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