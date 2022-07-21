İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 15:48
Çınardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ile 2 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız