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e-YDS İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı, e-YDS 2022/9 İngilizce Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Temmuz 2022 14:08
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e-YDS İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açıldı

23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/9 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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