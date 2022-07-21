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Doğal Sakal Çıkarma

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 21 Temmuz 2022 14:50
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Doğal Sakal Çıkarma

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Doğal Sakal Çıkarma

Doğal sakal çıkarma amacına ulaşabilmek için pahalı malzemelere ihtiyacınız olmayacak. Sakallarınızın gür olması ve daha sağlıklı kıl köklerine sahip olmanız için size birkaç önerimiz var.

Tıraş Bıçağı ile Sakal Çıkarma

Tıraş bıçağı kılları almak için kullanılır ama kıl yayma ve kıl kökünü kalınlaştırma gibi bir etkisi vardır. Sakal olan bölgeleri tıraş bıçağı ile alırsanız kıllar kalınlaşır ve gürleşir. Sakal olmayan bölgelerin de üzerinden tıraş bıçağı ile geçmelisiniz. Sadece az bir kayganlaştırıcı jel kullanarak bunu sürekli yaparsanız o zaman önce kıllar ince şekilde görülür sonra giderek kalınlaşmaya başlar.

Sarımsak Kullanarak Sakal Çıkarma

Doğal sakal çıkarma işlemi için sarımsak atalarımızdan beri kullanılan bir malzemedir. Kıl kökünü besler ve sakalların hızla ve gür çıkmasını sağlar. Kılları tıraş bıçağı ile aldıktan bir gün sonra uygularsanız daha iyi gelir. Ayrıca küçük bir tarif;
Kullandığınız şampuanın içine birkaç diş sarımsak koyarak 3 ay bekletiniz ve sakal bölgenizi bununla yıkayınız.
Ayrıca saçlarınız için de oldukça besleyicidir ve asla sarımsak kokmaz. Hızla saçlarınızın büyümesini sağlar.

Çam Terebenti Kullanarak Sakal Çıkarma

Çam terebenti çok güçlüdür ve yine kıl köklerini uyararak sağlıklı ve çabuk uzayan kılların çıkmasına neden olur. Direk cilde sürmek sakıncalıdır bu nedenle kullandığınız yüz jeline sadece 2-3 damla koyup karıştırarak kullanabilirsiniz. Bunu şampunanınız için de yapabilirsiniz. Duşta hem saçınızı hem de sakalınızı bununla yıkarsanız gür saçlar ve sakallara sahip olursunuz.
Not: Şampuanın içine 2-3 damladan fazla koymayınız.

Lavanta ile Sakal Çıkarma

Lavanta, saç ve sakal çıkarma ve saç dökülmesini önlemede çok güçlü bir kaynaktır. Doğal saç çıkarma konusunda biraz zahmetli görünse de işinize yarayacaktır.
" Bir cezveye 1 su bardağı su koyun.
" Su kaynadığında bir tatlı kaşığı kurutulmuş lavantayı içine atın ve suyun altını kısarak 5 dakika demleyin.
" Sonra bununla sakal bölgenizi yıkayın.
Tıraş olduktan bir gün sonra da birkaç saat sonra da yapabilirsiniz. Hem cildinizi besler hem de ince olan kıl köklerinizi güçlendirip koyu renk sakal çıkmasını kolaylaştırır. Bunu 3-4 günde bir yapmalısınız.
Saç kaybından da endişeleniyorsanız, 2 bardak su içine 2 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta ekleyerek hem sakal bölgenize sürebilir hem de saçınızı bu suyla yıkayabilirsiniz. Durulanmasına gerek yoktur. Yalnızca temiz saça uygulanması gerekir. Duştan sonra saçlarınız hala nemliyken yapabilirsiniz. Yumuşak ama bakımlı saçlara ve sakallara sahip olursunuz.

Satın Alabileceğiniz Doğal Yağlar

Doğal sakal çıkarma için;
" Aslan pençesi
" Badem yağı
" Hint Yağı
" Okaliptüs yağı kullanabilirsiniz.

Sakal çıkarmak için hazırlanan bazı özel karışımlar da satılmaktadır. Onlar da doğru kullanıldıklarında işe yaracaktır. Zarar görmemiş ve temiz cilde uygulamalısınız, gerekirse biraz su ile yağı açmalısınız. Cildinizde zarar görmüş çizikler vs varsa ya da cildiniz kirliyse yağ derinize yerleşir ve sivilce sorunlarına yol açabilir.
Kaynak; https://www.dogalsaglik.com/dogal-yontemlerle-sakal-cikarma/

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