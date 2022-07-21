Doğal Sakal Çıkarma
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Doğal Sakal Çıkarma
Doğal sakal çıkarma amacına ulaşabilmek için pahalı malzemelere ihtiyacınız
olmayacak. Sakallarınızın gür olması ve daha sağlıklı kıl köklerine sahip olmanız
için size birkaç önerimiz var.
Tıraş Bıçağı ile Sakal Çıkarma
Tıraş bıçağı kılları almak için kullanılır ama kıl yayma ve kıl kökünü kalınlaştırma
gibi bir etkisi vardır. Sakal olan bölgeleri tıraş bıçağı ile alırsanız kıllar
kalınlaşır ve gürleşir. Sakal olmayan bölgelerin de üzerinden tıraş bıçağı ile
geçmelisiniz. Sadece az bir kayganlaştırıcı jel kullanarak bunu sürekli yaparsanız
o zaman önce kıllar ince şekilde görülür sonra giderek kalınlaşmaya başlar.
Sarımsak Kullanarak Sakal Çıkarma
Doğal
sakal çıkarma işlemi için sarımsak atalarımızdan beri kullanılan bir
malzemedir. Kıl kökünü besler ve sakalların hızla ve gür çıkmasını sağlar. Kılları
tıraş bıçağı ile aldıktan bir gün sonra uygularsanız daha iyi gelir. Ayrıca
küçük bir tarif;
Kullandığınız şampuanın içine birkaç diş sarımsak koyarak 3 ay bekletiniz ve sakal bölgenizi bununla yıkayınız.
Ayrıca saçlarınız için de oldukça besleyicidir ve asla sarımsak kokmaz. Hızla saçlarınızın büyümesini sağlar.
Çam Terebenti Kullanarak Sakal Çıkarma
Çam terebenti çok güçlüdür ve yine kıl köklerini uyararak sağlıklı ve çabuk
uzayan kılların çıkmasına neden olur. Direk cilde sürmek sakıncalıdır bu nedenle
kullandığınız yüz jeline sadece 2-3 damla koyup karıştırarak kullanabilirsiniz.
Bunu şampunanınız için de yapabilirsiniz. Duşta hem saçınızı hem de sakalınızı
bununla yıkarsanız gür saçlar ve sakallara sahip olursunuz.
Not: Şampuanın içine 2-3 damladan fazla koymayınız.
Lavanta ile Sakal Çıkarma
Lavanta, saç ve sakal çıkarma ve saç dökülmesini önlemede çok güçlü bir kaynaktır.
Doğal saç çıkarma konusunda biraz zahmetli görünse de işinize yarayacaktır.
" Bir cezveye 1 su bardağı su koyun.
" Su kaynadığında bir tatlı kaşığı kurutulmuş lavantayı içine atın ve suyun altını kısarak 5 dakika demleyin.
" Sonra bununla sakal bölgenizi yıkayın.
Tıraş olduktan bir gün sonra da birkaç saat sonra da yapabilirsiniz. Hem cildinizi besler hem de ince olan kıl köklerinizi güçlendirip koyu renk sakal çıkmasını kolaylaştırır. Bunu 3-4 günde bir yapmalısınız.
Saç kaybından da endişeleniyorsanız, 2 bardak su içine 2 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta ekleyerek hem sakal bölgenize sürebilir hem de saçınızı bu suyla yıkayabilirsiniz. Durulanmasına gerek yoktur. Yalnızca temiz saça uygulanması gerekir. Duştan sonra saçlarınız hala nemliyken yapabilirsiniz. Yumuşak ama bakımlı saçlara ve sakallara sahip olursunuz.
Satın Alabileceğiniz Doğal Yağlar
Doğal sakal çıkarma için;
" Aslan pençesi
" Badem yağı
" Hint Yağı
" Okaliptüs yağı kullanabilirsiniz.
Sakal çıkarmak için hazırlanan bazı özel karışımlar da satılmaktadır. Onlar
da doğru kullanıldıklarında işe yaracaktır. Zarar görmemiş ve temiz cilde uygulamalısınız,
gerekirse biraz su ile yağı açmalısınız. Cildinizde zarar görmüş çizikler vs
varsa ya da cildiniz kirliyse yağ derinize yerleşir ve sivilce sorunlarına yol
açabilir.
Kaynak; https://www.dogalsaglik.com/dogal-yontemlerle-sakal-cikarma/