2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Silahlı saldırıda ölen Dr. Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi
Silahlı saldırıda ölen Dr. Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi
Acil nakit ihtiyacınıza, %0 faizli 7500TL
Acil nakit ihtiyacınıza, %0 faizli 7500TL
Sponsorlu İçerik
Bu ilçeden 3 Türkiye birincisi çıktı
Bu ilçeden 3 Türkiye birincisi çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Faiz kararı sonrası dolar 17,70 TL sınırında
Faiz kararı sonrası dolar 17,70 TL sınırında
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği
Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği
AYM'den Kılıçdaroğlu kararı
AYM'den Kılıçdaroğlu kararı
Bakan Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e çıktı
Bakan Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e çıktı
Uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ'den açığa alındı
Uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ'den açığa alındı
İçişlerinden genelge: Ormanlara girişler yasaklanacak
İçişlerinden genelge: Ormanlara girişler yasaklanacak
Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda
Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda
Resmi Gazetede yayınlandı: Gecikme ve tecil faizleri artırıldı
Resmi Gazetede yayınlandı: Gecikme ve tecil faizleri artırıldı
Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü
3 üniversite toplamda 243 Akademik personel alacak
3 üniversite toplamda 243 Akademik personel alacak
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Nebati açıkladı: Fiyat istikrarı için beş önlem
Bakan Nebati açıkladı: Fiyat istikrarı için beş önlem
Gözde bölümlerin kontenjanları arttı
Gözde bölümlerin kontenjanları arttı
100 Kaymakam adayı alınacak
100 Kaymakam adayı alınacak
Hem ticaret hem de araç satışı patladı
Hem ticaret hem de araç satışı patladı
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KYK göndermesi: O söyledi ben de yaptım!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KYK göndermesi: O söyledi ben de yaptım!
KYK borcu düzenlemesindeki o ayrıntı herkesin gözünden kaçtı
KYK borcu düzenlemesindeki o ayrıntı herkesin gözünden kaçtı
Sözleşmeli personele kadro için çalışma grubu oluşturuldu
Sözleşmeli personele kadro için çalışma grubu oluşturuldu
Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı
Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama
Meclis lokantasına zam geldi: En pahalı yemek 25 TL
Meclis lokantasına zam geldi: En pahalı yemek 25 TL
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak
Bakan Özer'den 'bağış' açıklaması: Bağışla kayıt arasında zorunluluk ilişkisi yok
Bakan Özer'den 'bağış' açıklaması: Bağışla kayıt arasında zorunluluk ilişkisi yok
Ana sayfaHaberler Eğitim

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Temmuz 2022 15:10
Yazdır
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 - 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

KAPAT [X]

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ. ( 25 Temmuz 2022 tarihinde aktif olacaktır.)

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu ilçeden 3 Türkiye birincisi çıktı
Bu ilçeden 3 Türkiye birincisi çıktı
Bu bölümleri seçenlere asgari ücret oranında burs
Bu bölümleri seçenlere asgari ücret oranında burs
Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda
Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda
Gözde bölümlerin kontenjanları arttı
Gözde bölümlerin kontenjanları arttı
Bakan Özer: 12 bin köy çocuğumuz anaokullarıyla buluşacak
Bakan Özer: 12 bin köy çocuğumuz anaokullarıyla buluşacak
YKS birincileri başarılarının sırlarını anlattı
YKS birincileri başarılarının sırlarını anlattı

Bu Habere Tepkiniz

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.
Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri

Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri

Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri
Bulduğu sıradışı yöntem ile milyoner oldu

Bulduğu sıradışı yöntem ile milyoner oldu

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
İkinci atama izinlerinin dağılımı çok gecikti

İkinci atama izinlerinin dağılımı çok gecikti

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı serbest memur atama izinlerinin ikinci kısım dağılımı bir türlü kamu kurumlarına duyurulmadı!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kurs açma ve kapatma iş ve işlemleri nasıl yapılır?

Kurs açma ve kapatma iş ve işlemleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 28.06.2022 tarih ve 52948680 sayılı yazılarıyla halk eğitimi merkezlerinde kurs açma ve kapatma iş ve işlemlerin hangi sistem üzerinden yapılacağı konusunda açıklamada bulundu.
Yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi verilir?

Yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi verilir?

Halk Eğitimi Merkezlerinde yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin MEB'den görüş yazısı.
AYM, 69 gün yurt dışında hukuk eğitimi gören kişinin denklik talebinin reddini uygun buldu

AYM, 69 gün yurt dışında hukuk eğitimi gören kişinin denklik talebinin reddini uygun buldu

Anayasa Mahkemesi, 69 gün yurtdışında bulunarak devam zorunluluğu bulunmadan alınan Hukuk Fakültesi diplomasına YÖK tarafından denklik verilmemesine yönelik kararın hak ihlali olmadığına karar verdi!
Bir kayırmacılık hikayesi ve yargının anlamlı kararı!

Bir kayırmacılık hikayesi ve yargının anlamlı kararı!

Bu yazımızda, bir adayımızın başına gelen kayırmacılık hikayesi ve sonucunda yargının verdiği anlamlı kararı sizlerle paylaşacağız.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 16.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 16.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 16.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 21 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Göçmen Konutları'na 'yeşil' yatırım

Göçmen Konutları'na 'yeşil' yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefine hızla ilerliyor. Bu kapsamda Görükle Göçmen Konutlarına da ayrıcalıklı bir park kazandırılıyor.