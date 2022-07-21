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Binali Yıldırım: Yatıp kalkıp ne diyorlar 'Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, muhalefeti eleştirerek, "Yatıp kalkıp ne diyorlar 'Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Peki ne olacak sonra diyoruz, 'vallahi onu bize söylemediler ancak o kadarını söylediler.' Bende diyorum ki bu millet Tayyip Erdoğan'a da bayrağına da toprağına da sahip çıkar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 16:07
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Binali Yıldırım: Yatıp kalkıp ne diyorlar 'Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz

Yıldırım, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, bugün "kayısının başkenti" Malatya'da bulunduğunu, Malatya denilince kayısının, kayısı denilince de Malatya'nın akla geldiğini belirtti.

Malatya'nın her zaman yanlarında olduğunu, 20 yıldır kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Yıldırım, "Önemli ve zor kararlar arifesinde hep Malatya'yı yanımızda gördük. Bunun için Malatya'ya ne yapsak azdır. Her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Ömür biter, yol bitmez. İşler devam edecek, sağlığımız, gücümüz el verdiği müddetçe de bu işleri hep beraber yapacağız." diye konuştu.

Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sanayide, kültürde ve daha birçok alanda ülkeye birçok eser kazandırdıklarını, ülkenin her köşesini karış karış imar ettiklerini dile getiren Yıldırım, 2023'ün artık görünür hale geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birkaç yıl önce hedeflerimizden bahsediyorduk artık yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önümüzde önemli bir sınavımız var. 2023 Türkiye için iki anlama geliyor. Birincisi Cumhuriyetimizin 100. yılı. İkincisi de 100. yılda Cumhurbaşkanı seçimi var. Cumhuriyetin 100. yılına girerken içeride ve dışarıda siyasetle, iktidarı milli iradeye karşı vesayetle, darbelerle elde edemeyenler yeni bir arayış içindeler. İçeriden ve dışarıdan kurdukları ittifaklarla 2023'te bir değişiklik yapacaklarını düşünüyorlar, buna inanıyorlar. Ak kadrolar, kadınlar, gençler, yol arkadaşlarımız buna izin verir mi? Aziz milletimiz buna izin verir mi? O halde ne diyoruz, durmak yol yola devam. 2023'te Malatya tekrar destan yazmaya hazır mı?"

Bu sırada partili gençlerin "Malatya Malatya bulunmaz eşin" türküsünü söylemeleri üzerine Binali Yıldırım da gençlere eşlik etti.

- "Daha yapacak çok işimiz var"

Yıldırım, birlikte kuvvet, ayrılıkta felaket olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi yıkmak, zarar vermek isteyenler boşuna heveslenmesin. Bu millet ve AK Parti iktidarı, onun lideri ve kadroları, 20 yıl boyunca bunlardan çok sınav geçirdi. 2007'de, 2013'ün sonunda, 2016'da, 15 Temmuz'da yine Malatya dimdik ayaktaydı, o gece ay-yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler. Daha yapacak çok işimiz var. Biz de isteriz hakikaten memleket için millet için 20 yılda AK Parti'nin yaptığından daha fazla ne yapacağını anlatan bir muhalefet olsun ama ne yazık ki böyle bir muhalefet anlayışı yok. Yatıp kalkıp ne diyorlar 'Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Peki ne olacak sonra diyoruz, 'vallahi onu bize söylemediler ancak o kadarını söylediler.' Bende diyorum ki bu millet Tayyip Erdoğan'a da bayrağına da toprağına da sahip çıkar. Bu millet nasıl 15 Temmuz'da bayrağı yere düşürmediyse Cumhuriyetin 100. yılında da içeride ve dışarıda terör örgütlerine göz açtırmayan, onlara fırsat vermeyen aziz milletimizle yoluna devam edecektir."

- Ziyaretler

Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında Kent Müzesi'ni gezdi.

Yıldırım, ardından Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında gerçekleştirilen "En İyi Yaş Kayısı" yarışmasına katıldı.

Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada konuşan Yıldırım, üretmenin çok kutsal bir şey olduğunu söyledi. Yıldırım, "Üretmek, insanlarımıza, insanlığa yapılabilecek en büyük hizmetlerin başında geliyor. Kayısı sadece bir bahçe değil bir bahçeyi, bir ülkenin en temel ihracat ürünü haline getiren Malatya'yı ve Malatya çiftçisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Binali Yıldırım, Vali Hulusi Şahin ile görüştü.

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Yıldırım, ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Selahattin Gürkan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Binali Yıldırım'a, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve diğer ilgililer de eşlik etti.

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