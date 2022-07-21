AK Parti'li Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri programı hakkında bilgi verdi

Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Temmuz Cumartesi Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Cumartesinin kendileri için tarihi bir gün olacağını ifade eden Özhaseki, çünkü bir taraftan yaklaşık 30 milyar liralık açılışın, bir taraftan da yıllardır konuştukları Kayseri-Ankara arasındaki hızlı trenin temel atma töreninin yapılacağını belirtti.

Özhaseki, hızlı tren projesinin mali değerinin 23 milyar lira civarında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse o gün meydanda, kamu kurumlarına ait 5,2 milyar liralık bir açılış var. Yani Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi bakanlıklarımızın Kayseri'de son 1,5 yıl içerisinde yapmış oldukları toplam hizmetlerin miktarı 5,2 milyar lira. Belediyelerimizin açılışları var. Onların toplamı 4,4 milyar lira. Bir de özel sektörün gerek 1. Organize Sanayi'de gerek Serbest Bölge'de gerekse İncesu ve Mimarsinan Organize sanayilerinde yapmış oldukları 19,7 milyar liralık tesis var. Çok büyük tesisler var. Toplamda bunlar 30 milyar lirayı buluyor."

Hızlı tren içinde temelin atılacağını aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da gelecekler, onlar da katılacaklar. Hızlı tren de Kayseri için bismillah diyerek yola çıkıyor. Yatırımların çok fazla olmadığı, biraz daha durağan olduğumuz şu ortamda Kayseri için neredeyse 53-54 milyar liralık hem açılış hem de yatırımlar bir arada yapılmış oluyor. Kayseri tarihinde bu kadar yüksek rakamlı bir açılış ve temel atmayı ilk olarak biliyoruz. Bütün bu eserlerin yapımında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz ama her birinin arkasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hızlı trenin yanı sıra Boğazköprü Lojistik Köy inşaatının da temelini atıyoruz o gün. O da başlıyor."

Kayserilileri açılış ve temel atma programına davet eden Özhaseki, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.