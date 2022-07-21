ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken, testi negatif çıkana kadar kendini izole edeceği aktarıldı.

79 yaşındaki ABD Başkanı'nın Paxlovid adlı ilaçla tedavi edileceği bildirildi.

"KANSER OLDUM" AÇIKLAMASI KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTI

Diğer taraftan, Biden'ın katıldığı bir etkinlikte kansere yakalandığını söylemesi tüm dünyada tartışma yarattı. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan önceki gün yapılan açıklamada, Biden'ın bu ifadelerde kastının göreve gelmeden önce atlattığı cilt kanseri olduğu ifade edildi.

Biden'ın Massachusetts eyaletinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında fosil yakıtlara işaret ederek "Bunlar yüzünden ben ve birçok insan kansere yakalandık, memleketim Delaware ülkede en çok kanser oranına sahip" ifadeleri ile kafa karışıklığı yaratmıştı.