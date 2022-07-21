Vali Yerlikaya'dan depremden etkilenen İstanbullulara 'geçmiş olsun' mesajı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Balıkesir-Gönen merkezli 4,6 büyüklüğündeki, İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenenlere ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 19:59
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Balıkesir-Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4,6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız