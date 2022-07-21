Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 21:51
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 1 yıl 3 ay ile 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 14 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 7 şüpheli serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız