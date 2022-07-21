Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Hacı Hüseyin Özağır (55) yönetimindeki 06 DBR plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 32. kilometresinde kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı daha sonra şarampole devrildi.

Kazada sürücü Hacı Hüseyin Özağır ile araçta bulunan Esra Özağır (23), İhsan Özağır (26), Tuğan Özağır (3) ve Fatma Coşar (53) yaralandı.

Kazada yaralılara ilk müdahaleyi, Mersin'den Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve ambulans ekibi yaptı.

Şarampole devrilen araçta bulunan 5 kişiyi aracın camını kararak kurtaran ambulans şoförü Çini, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ambulans şoförü Ömer Çini, Mersin'den hasta sevkinden geldikleri sırada kullandığı ambulansın hemen önünde meydana gelen kazaya müdahalede bulunduklarını ifade ederek, "Önümde araç refüje girdi. Sonra şarampole takla attı. Biz de yaralıları, camları kırarak kurtardık." dedi.