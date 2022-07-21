Zonguldak'ta balıkçı ağlarına patlamamış havan mermisi takıldı

Kurs açma ve kapatma iş ve işlemleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 28.06.2022 tarih ve 52948680 sayılı yazılarıyla halk eğitimi merkezlerinde kurs açma ve kapatma iş ve işlemlerin hangi sistem üzerinden yapılacağı konusunda açıklamada bulundu.