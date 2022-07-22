22 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilecek tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.

(İstanbul/16.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliğe ziyarette bulunacak, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılış töreni ve AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kars/10.00/13.30/14.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı ve Tatvan Van Gölü sahilini ziyaret edecek, Bitlis Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, İlbank İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi, Beşminare Mahallesi Konutları Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bitlis/11.30-18.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Terme, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde esnafa ziyarette bulunacak.

(Samsun/11.30/13.20/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Erzurum DAP ve KUDAKA Toplu Açılış Töreni ile SOGEP İmza Töreni'ne katılacak, Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'nı gezecek, Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne iştirak edecek.

(Erzurum/10.00-17.00)

2- TÜİK, ocak-mart dönemi hane halkı yurt içi turizm ile 2021 yılı uluslararası göç istatistiklerini ve mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOBB haziranda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin yeni sergilerinin açılışına katılacak.

(İstanbul/20.00)