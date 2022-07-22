Türkiye kışa hazırlanıyor: Yeni tedbirler masada

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında önceki gece yapılan Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enerji arz güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler de masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre bu kapsamda Türkiye, küresel enerji darboğazından etkilenmemek için yoğun bir çalışma başlatacak. Üç ayaklı sürdürülecek bu çalışmanın ilki Türkiye'deki tüketim alışkanlıklarının enerji tasarrufuna yönlendirilmesi ve kamuda enerji tasarrufu tedbirlerinin güncellenmesi olacak. Bir diğer tedbir olarak doğalgaz depolama alanlarındaki kapasitenin artırılmasının devreye sokulması, son aşama ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına da ağırlık verilmesi olacak.

YENİ LNG BUGÜN GELİYOR

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde mevcut olan 1,2 milyar metreküplük kapasitenin, genişletme çalışmalarıyla 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkması öngörülüyor. Ayrıca yeni keşfedilen depolama mağaralarıyla Tuz Gölü'ndeki kapasitenin uzun vadede 15 milyar metreküpe çıkarılması bekleniyor. Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinin depolama kapasitesini 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkaracak projenin de bu sene bitmesi hedefleniyor. Öte yandan LNG alımına da ağırlık verilmesi planlanırken, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan ve Türkiye'ye yeni LNG getiren 'Tessala' adlı geminin de bugün (22 Temmuz) Türkiye'de olması bekleniyor. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin taşıdığı LNG, Aliağa Terminalinde depolanacak. Türkiye'nin, İstanbul'da yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi

LNG Terminali ve İzmir'de yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli EgeGaz LNG Terminali olmak üzere karada kurulu iki LNG terminali bulunuyor. Ayrıca yine İzmir'de özel sektöre ait bir yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) kullanılırken, İkinci FSRU Ertuğrul Gazi de Hatay Dörtyol'da çalışıyor.

C. Fırat Aydoğmuş