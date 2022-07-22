Fırsatçılar iş başında! Artan vakalar sonrası maskeye yüzde 300 zam

2 yıldır koronavirüs ile müdacele devam ederken geçtiğimiz aylarda maske, mesafe, temizlik ve en önemlisi Sağlık Bakanlığının sıkı çalışmaları ile koronavirüs vakaları azalmış ve birçok yerde hastaneler hariç maske zorunluluğu kalkmıştı. Maskelerin atılmasının ardından rahat bir nefes alınmıştı, ancak bu çok uzun sürmedi. Son günlerde koronavirüs vakalarının artması maskenin geri döneceğinin sinyalini veriyor. Maskenin geri dönebileceğini duyan fırsatçılar ise harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre haftalık vaka sayısında 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi ise hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 124 bini geçerken bir önceki haftaya göre vaka sayısı yaklaşık 100 bin arttı.

TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde vakalar artarken artış gösterdi ve vatandaşlar yeniden bireysel tedbirlere döndü. Aşı olmayan vatandaşlar aşı olmaya aşı olanlar ise hatırlatma dozlarını tekrar yaptırmak üzere hastaneye gitti.

VATANDAŞLAR YİNE 'MASKE' TAKMAYA BAŞLADI

Öte yandan salgının yaygın olduğu dönemde zorunlu olan maske kullanımı yakın zamanda birçok alanda serbest bırakıldı. Vaka artışlarından tedirgin olan bazı vatandaşlar kendi istekleriyle maske kullandığı gözlendi. Bu tedirginlik maske satışlarına da yansırken maske kullanımında zorunluluğun kalkmasından sonra raflarda kalan maske satışları, vaka artışlarından sonra önemli ölçüde arttı.

MASKE FİYATLARI TAVAN YAPTI

Maske satışı yapan bir firmanın yetkilisi, stoktaki maskelerin bitmeye yaklaştığı ve yeni kolileri sipariş vermeye hazırlandıkları, stoktaki maskeler bitene kadar fiyatların sabit tutacaklarını anlattı. Ancak marketlerde 9.90'a kalan inen 50'lik maskelerin kutusu 40 liraya kadar çıktı.