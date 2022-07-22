Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 10:46
Damarlı mevkisindeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu Satılmış Ç'nin (42) cansız bedenine ulaşıldı.
Satılmış Ç'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak hastaneye gelen Satılmış Ç. nin yakınları, üzüntü yaşadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız