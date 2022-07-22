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Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda 'HÜS' ortaya çıktı

Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen bazı hastaların tetkiklerinde kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 14:45
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Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. Ayrıca farklı şehirlerdeki hastanelere nakledilen 17 hasta bulunuyor.

Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen hastaların büyük bölümünü yaşları 1,5-15 arasında değişen çocuklar oluşturuyor. Hastalar arasında yetişkinler de yer alıyor.

Kanlı ishalle birlikte akut böbrek yetmezliği gelişen ve şu an bir kısmına diyaliz uygulanan hastalarda bu belirtiler nedeniyle uzmanların üzerinde durduğu en büyük şüphe, halk arasında kısaca "HÜS" olarak adlandırılan Hemolitik Üremik Sendrom'u. Yapılan tetkiklerde de bazı hastalarda bu bulguya ulaşıldığı öğrenildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, zehirlenme şüphesinin ilk olarak tespit edildiği 16 Temmuz'dan itibaren gün gün sayılarda artış olduğunu ancak son günlerde vaka sayılarında azalma görüldüğünü söyledi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bazı vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini aktaran Kılıç, "Şu an itibarıyla sağlık kurumlarına başvuran hasta sayımız 112. Bunların 52'si ilimizde ve civar illerdeki hastanelerde tedavi altında. 60 hastamız da taburcu edildi. Şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan hastamız yok" dedi.

Depoların temizliği sürüyor

Kılıç, İl Özel İdaresi, Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğin diğer birimlerinin ivedi bir şekilde olaya müdahale ettiğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"İlk başta bu suyun kullanılmaması noktasında uyarılar yapıldı. Depoların temizliği yapıldı. Bunun yanında bütün depoların temizliğini yapma kararı aldık. Kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaresi ve sağlık kuruluşlarımızla aynı zamanda diğer depolarımızı da temizliyoruz. Sabah da hastanedeydim, çocuklarımızı ve büyük hastalarımızı ziyaret ettim. Çok şükür onların durumlarında iyileşmeler var. Bu da bizi memnun ve mutlu etti. Sanıyorum diğer hastalarımız da kısa sürede tedavi olacaklardır, evlerine ulaşacaklardır."

'İdari ve adli süreç başladı'

Kılıç, çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Bu hastalığa sebebiyet veren bulgularla alakalı da su kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu, kesin sudan kaynaklandı. Onların numuneleri de alınıyor. Ancak burada başka bir karışım veya farklı bir şeyden su etkilenmiş olabilir mi o noktada araştırmalar devam ediyor. Bununla ilgili olarak şu aşamada köyümüzde sağlık yönünden gerekli tedbirler alınmış durumda" diye konuştu.

Gün içinde köye kontrollü olarak su vermeye başlayacaklarını belirten Kılıç, "Bu suların da tahlilleri yapılacaktır. Çok şükür şu anda gidişat iyiye doğru gidiyor. Ancak çevre illerde diyaliz gören çocuklarımız var. İnşallah onlar da kısa sürede diyalizden kurtulurlar ve evlerine ulaşırlar. Ayrıca idari ve adli süreç başladı. Adliye kendi araştırmalarını yapıyor. Bizler de kendi araştırmalarımıza başladık. Onun sonucunu da göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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