Drift yapan iki sürücüye 30 bin 131 lira ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, bazı yerel ve ulusal yayın organlarında ilçede araç trafiğini kapatarak drift yapıldığına dair yayınlanan haberlerle ilgili araştırma yürütüldüğü belirtildi.

Araştırmalar sonucunda, M.T'nin kullandığı trafikten çekili 1994 model otomobil ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 17 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, araç sürücüsünün 5 yıl içerisinde ikinci kez drift yapmaktan sürücü belgesi de daimi iptal edildi.

Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu

Yine aynı olayla ilgili E.M'nin kullandığı 1993 model araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 12 bin 412 lira idari para cezası uygulandı, şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

2 sürücüye 30 bin 131 lira idari para cezası uygulandı ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem yapıldı.